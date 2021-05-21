شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 12 كافيه ومقهى لم تلتزم بإجراءات كورونا في شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رؤساء المدن في القليوبية تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، سواء بشن حملات للتفتيش عن الكمامة أو غلق المقاهى والكافيهات أو تطهير المصالح الحكومية.

ففى حى شرق شبرا الخيمة، قرر الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس الحى، غلق 9 كافيهات مخالفة لنسب الإشغال وزيادة أعداد المواطنين فيها بالمخالفة للقرارات بتقليل الأعداد منعا لانتشار فيروس كورونا، كما قرر رئيس الحى غلق وتشميع 3 مقاهٍ تقوم بتقديم الشيشة ومصادرة 26 شيشة وتحرير 8 محاضر إشغال طريق في منطقة المرجوشي.

قال «عبدالمنعم» إن أجهزة الحي حررت 8 محاضر لمواطنين لم يرتدوا الكمامة و6 محاضر أخرى لمحال لم تلتزم بمواعيد الغلق وقت الحظر كما تم تطهير 3 شوارع.

وقادت المهندسة أمل فوزي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المحال والكافيهات والمطاعم، أسفرت الحملة عن تحرير15 محضر عدم ارتداء الكمامة وتم تحصيل الغرامة الفورية.

وشن خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، حملة على المحال والمقاهي والمطاعم، ومتابعة التزام سائقي السرفيس والركاب لارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم وتوقيع 14 غرامة ارتداء كمامة، وتحرير 18 محضر إشغال ونظافة.

وفى كفر شكر، وجه اللواء هشام رفعت رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس من خلال حملات التطهير، حيث تم تطهير ورش المصالح الحكومية التابعة للوحدات المحلية بالمعقمات لمنع انتقال أي عدوى.

وقال أحمد الوزيرى، رئيس مدينة طوخ، إن الأجهزة التنفيذية قامت بأعمال تطهير شوارع مدينة طوخ الرئيسية والمؤدية إلى المدارس والمصالح الحكومية بمدينة طوخ والمواقف وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

تطهير الشوارع والمبانى الحكومية

تطهير الشوارع والمبانى الحكومية