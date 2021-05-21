شكرا لقرائتكم خبر عن مطران كاثوليك المنيا يلتقي بمجلس الشوري الإيبارشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، بأعضاء مجلس الشورى الإيبارشي، وذلك بمقر المطرانية الكائنة بوسط مدينة المنيا.

وبدأ الاجتماع بالصلاة مع نيافة المطران، ثم دار اللقاء حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في الأمور الرعوية التي تخص الإيبارشية.

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على الرؤية المستقبلية للأمور التي تخدم الإيبارشية، واختُتم الاجتماع بالصلاة من أجل جميع رعايا إيبارشية المنيا، وأن يرفع الله وباء كورونا عن مصر والعالم.