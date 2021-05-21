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مطران كاثوليك المنيا يلتقي بمجلس الشوري الإيبارشي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، بأعضاء مجلس الشورى الإيبارشي، وذلك بمقر المطرانية الكائنة بوسط مدينة المنيا.

وبدأ الاجتماع بالصلاة مع نيافة المطران، ثم دار اللقاء حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في الأمور الرعوية التي تخص الإيبارشية.

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على الرؤية المستقبلية للأمور التي تخدم الإيبارشية، واختُتم الاجتماع بالصلاة من أجل جميع رعايا إيبارشية المنيا، وأن يرفع الله وباء عن مصر والعالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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