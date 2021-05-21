شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن الإخصاص بالمنيا غدا السبت لـ 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة المنيا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن قطع المياه عن منطقة «الإخصاص» بمدينة المنيا، لمدة ست ساعات غدا السبت، بدءًا من الثامنة صباحًا وحتي الثانية عصرًا.

وأرجعت شركة مياه الشرب سبب قطع المياه، بأنه بغرض القيام بعمل ربط للخطوط الجديدة مع الخط العمومي، وأهابت شركة مياه الشرب من المواطنين توفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال فترة الانقطاع.