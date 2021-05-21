شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات .. فضّ 5 أفراح شعبية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم فضّ 5 أفراح شعبية بمجلس قروي البرجاية وحي وسط المدينة بالمنيا، وذلك خلال حملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وفضّ تجمعات للمواطنين للحد من انتشار كورونا.

وتابع «أبوكريشة» أن الحملة شملت المقاهى والكافيهات والمخابز وأماكن التجمعات والأسواق للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا وتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، الذى يهدد العالم بأسره.

وأسفرت الحملة عن فضّ 5 أفراح شعبية (3 أفراح بدماريس وفرح بصفط اللبن وآخر بشارع الحسينى بحى وسط المدينة) للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث إن التجمعات تُعد من أهم أسباب نقل العدوى، وشارك في الحملة عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، وأ. محمد رشدى وم. محمود بشير، من مكتب رئيس المدينة، وفريق الإشغالات بالمجلس.

وبدوره، أكد «أبوكريشة» تكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا للعبور من الموجة الثالثة لكورونا بسلام، تنفيذًا لتعليمات السيد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.