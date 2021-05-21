شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الاسكندرية»: لجان فنية للاطمئنان على أماكن تجهيز تقاوى القمح الجديدة لموسم 2022 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى في الإسكندرية، إن المديرية توفد لجان فنية بشكل دوري للمرور على الجمعيات التعاونية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية أماكن تجميع وتجهيز تقاوى القمح الجديدة للموسم الشتوى الجديد 2021 / 2022.

وأوضح «صالح»، لـ«المصرى اليوم»، أن لجنة فنية بعضوية المهندس على محمود طه مفتش تعاون العامرية وبرج العرب، للمرور على جمعيات أبودومة ورحيم وأبوبكر والصاعدة للتأكيد على وجود الطفايات ووسائل السلامة المهنية والمخازن والمبانى الإدارية للجمعيات وكذلك الاطمئنان على مراكز تجميع القمح والتأكيد على مدى إستعداد وحدة إنتاج تقاوى القمح أبوبكر على تجهيز تقاوى القمح الجديدة للموسم الشتوي المقبل.

وأشار إلى أن اللجان تتابع أيضاً عملية صرف الأسمدة الأزوتية (يوريا ونترات) المدعم من خلال الجمعيات الزراعية لموسم الزراعات الصيفية وحل أي معوقات تواجه الجمعيات والمزارعين تتعلق بالاسمدة.

وأوضح، أن المديرية ودعت الموسم الشتوى بسلام ولديها رصيد متوفر من الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوى بحوالى 3001 طن من سماد اليوريا والنترات بمعدل 2117 طن يوريا و884 نترات، وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد بجميع المخازن، لافتاً إلى أن الارصدة كافية للموسم الصيفى لتلبية الاحتياجات السمادية.

وعن أسعار الأسمدة المدعمة في الجمعيات قال إن سعر شيكارة سماد اليوريا بـ 156 جنيها وسعر الطن بـ3300 جنيه، فيما يصل سعر شيكارة سماد اليوريا في السوق الحر بـ 210 جنيهات وسعر الطن 4200 جنيه، لسعر شيكارة سماد النترات المدعم في الجمعيات الزراعية بـ161 جنيها وسعر الطن 3220 جنيها، فيما يبلغ سعر شيكارة سماد النترات في السوق الحر بـ225 جنيها وسعر الطن بـ 4500 جنيها.

ولفت إلى أنه يتم صرف السماد الصيفى لزراعات الخضر والقصب والبساتين، لحين البدء في زراعة المحاصيل الصيفية وذلك بناءا على اللجنة التنسيقية للأسمدة.

وقال إنه في اطار سياسة واتجاه الدولة لتشجيع المزارعين وحثهم على زراعة القطن نظراً للمكانة التي يتصدرها القطن المصري، يجرى متابعة مستمرة لزراعات موسم قطن 2021، من خلال تسيير لجان من مهندسي المكافحة بمديرية الزراعة بالاسكندرية على زمام العامرية لمتابعة المزارعين والتوعية بكيفية التعامل مع الآفات الأولية التي تصيب النبات في مرحلة الإنبات.

"زراعة الاسكندرية": لجان فنية للاطمئنان على أماكن تجهيز تقاوى القمح الجديدة لموسم 2022 ومكافحة آفات القطن (صور)

"زراعة الاسكندرية": لجان فنية للاطمئنان على أماكن تجهيز تقاوى القمح الجديدة لموسم 2022 ومكافحة آفات القطن (صور)

"زراعة الاسكندرية": لجان فنية للاطمئنان على أماكن تجهيز تقاوى القمح الجديدة لموسم 2022 ومكافحة آفات القطن (صور)

"زراعة الاسكندرية": لجان فنية للاطمئنان على أماكن تجهيز تقاوى القمح الجديدة لموسم 2022 ومكافحة آفات القطن (صور)