شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة طبيعية لمصابة كورونا داخل عزل مستشفى العدوة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن الفريق الطبي بعزل مستشفي العدوة المركزي، شمال المنيا، من إجراء عملية ولادة طبيعية لإحدي السيدات المصابات بوباء كورونا .

وقال الدكتور صافي الديب حسين، رئيس قسم جراحة النساء والولادة، بمستشفي العدوة المركزي، إن فريقًا طبيًا بإشراف الدكتور محمد يحيي، مدير المستشفي، ومعاون أطقم التمريض، تمكن من إجراء عملية ولادة طبيعية، لسيدة في العقد الثالث من العمر، مؤكدًا أن حالة الطفل والأم جيدة.

في سياق متصل، واصلت 5 مراكز التحصين ضد وباء كورونا أعمالها داخل المحافظة، فيما أنهت 10 مراكز أخرى استعداداتها لدخول الخدمة، عقب ربطها بشبكة الإنترنت.