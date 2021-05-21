شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمرور على كورنيش السويس والممشي والمحلات الجديدة وشوارع الجيش والجلاء والملاحة والمحروسة بحي السويس وشارع أحمد عرابي ومنطقة الإسعاف وشارع الجيش بحي الأربعين ومحلات الصباح وميدان الحرفيين بحي فيصل، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

يأتي ذلك في إطار متابعة رؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الإغلاق للمحلات وعمل محاضر لمن يخالف ذلك.

رافق نائب المحافظ في الجولة كل من العميد احمد يوسف مدير عام الشاليهات والشواطئ والضبع ناشد مدير الازمات والكوارث بالمحافظة واشرف سليمان مدير الطوارئ والتدخل السريع ومحمد عبدالله سكرتير حي السويس ومحمد صابر مدير الإدارات الهندسية بحي فيصل ولجان مكونة من ادارة الشواطئ والشاليهات والطوارئ والازمات ومساعدي رؤساء الاحياء والادارات الهندسية والمرافق والاشغالات على مستوي الاحياء بحملات مكثفة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا على مستوي جميع الاحياء والتأكد من إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما في الساعة التاسعة مساء.