شكرا لقرائتكم خبر عن « ألبان الإسكندرية »: انخفاض أسعار الجاموسى والبقري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب شرابية، نائب رئيس شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن أسعار اللبن الجاموسى والبقرى تواجه انخفاضا بعد عيد الفطر بمعدل جنيه في الكيلو، مشيرا إلى وجود «ردة مؤقتة» في معامل الألبان يتأثر بها المربون.

وأوضح «شرابية»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الردة الحالية في سعر اللبن طبيعية، خاصة أن هذا التوقيت من كل عام يتعرض اللبن إلى انخفاض في السعر لأسباب، من بينها وجود وفرة في المعروض من الألبان، وبالتالي يقابل بندرة في الطلب والإقبال عليه، فضلا عن كون المستهلكين يعزفون عن تناول اللبن بعد العيد مقارنة بشهر رمضان الذي يعتبر الطبق الرئيسي في وجبة السحور ومن ثم يؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أن سعر كيلو اللبن البقرى انخفض إلى 5 جنيهات بدلأً من 6 والجاموسى إلى 11 جنيها بدلاً من 12 جنيها، مشيراً إلى أن اللبن يواجه «ردة مؤقتة طبيعية» في المعامل حاليا، إلا أنه سرعان ما يستعيد سعره خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى وجود خسارة لدى المربين لانخفاض الأسعار.

وأوضح «شرابية» أن اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، ويختلف سعره من منطقة لأخرى، وسعر الجبن يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبن سعة 20 كيلوجرام الطازجة «قائم» تتراوح بين 500 جنيه و640 جنيها حسب استخدام اللبن الجاموسي في صناعتها من عدمه، وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10 جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى .