شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف شهرين .. «قنا العام» يُجرى 9 عمليات قسطرة قلب ضمن قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف مستشفى قنا العام العمل بوحدة القسطرة القلبية، بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهرين لظروف فيروس كورونا وتحويل جزء كبير من المستشفى إلى عزل المرضى.

وتمكنت الأطقم الطبية بقسم القسطرة القلبية، في أول يوم عمل لها، من إجراء 9 عمليات قسطرة قلبية خلال يوم، على نفقة الدولة، بعضها حالات حرجة.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن عمليات القسطرة القلبية توقفت لفترة نظراً للظروف التي فرضت نفسها وتولى المستشفى مع مستشفيات أخرى مسؤولية استقبال مرضى فيروس كورونا.

وأوضح أن العمليات التي أُجريت استمرت لعدة ساعات، من بينها حالتان لديهما انسداد كامل لأكثر من ثلاثة شرايين، ويحتاجان عمليات قلب مفتوح، مؤكدًا أن الفريق الطبى بالمستشفى العام تمكن من إجراء العمليات باحترافية.

وأشار إلى أن كل الحالات بوضع مستقر، وتخضع للملاحظة الطبية كنوع من الاطمئنان، وسوف يتم خروجهم من المستشفى خلال ساعات.

وقدم «الديب» الشكر إلى كل من أسهم في عودة العمل بالوحدة خدمة لأهالينا من المرضى، وعلى رأسهم الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عبدالجليل، أستاذ القلب بجامعة أسيوط، المشرف العام على وحدة القسطرة، والدكتور أحمد عبدالباقى، رئيس وحدة القسطره القلبية، والدكتور أحمد الزقيم، رئيس قسم العناية القلبية، كما أثنى مدير المستشفى على دور الفريق الطبى وجهوده في إجراء العمليات، وإخصائيي القلب: أحمد عبدالراضى ومحمد ياسين ووائل رأفت ووليد صلاح، إخصائى القلب، ومشرف وحدة القسطرة، مصطفى الدسوقى. وطاقم التمريض وفنيي الأشعة.