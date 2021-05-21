شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يعلن عن شاطئ جديد مجاني لأهالي المندرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلبية لوعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منذ الساعات الأولى لتولي المسؤولية بأن يكون لمواطني الإسكندرية شاطئ مجاني، أعادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رسم خريطة الشواطئ بالمدينة بحيث تتضمن بمنطقة المندرة شاطئ بمواجهة ٢٣٠ مترا، وهو يعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزة حتي منطقة بحري.

ويتضمن الشاطئ الجديد ٣ بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول ٢٥ مترا وعرض ١٥ مترا، كما يتوافر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسي وكراسي وترابيزات، ويتوافر ايضا بالشاطئ نقطة طبية ومكتب ادارة و٢ دورة مياه وغرف خلع الملابس، ويشرف على الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسي والمنقذين والمسعفين.

وأنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها لفتح الشواطئ بدءاً من غداً السبت، حيث عقد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اجتماعاً بمستأجرى الشواطئ، وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة وأصدرتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء عمال الشواطئ الكمامات ووتوافر أجهزة لقياس الحرارة على البوابات وتوافر عمال الانقاذ والغطاسين على الشواطئ ووجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية واخرى وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

وأكد «رشاد» على منع الاكراميات بالإكراه وشدد على حسن معاملة المواطنين وأن المرور والتفتيش سيكون يوميا على الشواطئ، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر الدخول محددة ولن يسمح بدفع أي مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس.

شاطئ جديد مجانى هدية محافظ الإسكندرية لأهالى المندرة .. و"المصايف" تعيد رسم خريطة الشواطئ لاستقبال المرتادين (صور)

شاطئ جديد مجانى هدية محافظ الإسكندرية لأهالى المندرة .. و"المصايف" تعيد رسم خريطة الشواطئ لاستقبال المرتادين (صور)

شاطئ جديد مجانى هدية محافظ الإسكندرية لأهالى المندرة .. و"المصايف" تعيد رسم خريطة الشواطئ لاستقبال المرتادين (صور)