شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على عربات باعة جائلين وإزالة إشغالات بالطريق بمدينة الفشن في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد بتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم شن حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالإجراءات المتبعة بالمقاهي والكافيهات والتأكد من تطبيق نسبة 50% من السعة الإجمالية وحظر تقديم الشيشة، إضافة إلى تنفيذ غلق المحال التجارية والورش الحرفية والمطاعم العامة وكافة المنشآت التجارية في مواعيد الغلق المقررة، بينما تمت متابعة مستشفى الفشن المركزي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوافر الأكسجين والأدوية للمرضى.

وقال محمود سعد رئيس مركز ومدينة الفشن إن الإدارات التنفيذية نظمت حملة إشغالات مكبرة لفرض الانضباط وإعادة المظهر الحضاري وإخلاء شوارع المدينة من الإشغالات المخالفة، والتي أسفرت عن إزالة إشغالات الطريق من الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحال والأسواق العشوائية والإعلانات غير المرخصة بميدان الشيخ شمردل وشارع الإبراهيمية والمستشفى والطريق الدائري، وتم التحفظ على المضبوطات من عربات باعة جائلين ولافتات وكراس وطاولات وحوامل حديدية وخشبية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضح أنه تمت معاينة تسلم محصول القمح بشونة قرية شنرا وشونة قرية البكوات، فضلاً عن صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع المدينة وطريق بني منين - شنرا وطريق أبسوج البحري وطريق ماركو تلت، وتفريغ حاويات القمامة من أحياء المدينة، وتوريد أكثر من 60 قمامة لمصنع تدوير المخلفات بسمسطا، إضافة إلى رفع المخلفات المنزلية من المجالس القروية وتمهيد مداخل القرى والطرق الترابية.