شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 43 مقهى ومحل ومصادرة 366 شيشة فى حملات بأحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتشديد أعمال الرقابة لضمان الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من قبل المحال والمقاهى والمعاقبة الفورية للمخالفين وفقاً للقانون، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع والوقاية من مرض كورونا والتصدى للمخالفات.

وفى هذا السياق أعلنت محافظة الجيزة اليوم، شن حى جنوب الجيزة عدة حملات شملت شوارع ( كولدير، البحر الأعظم، سعد زغلول، الشارع الجديد جزيرة الدهب، حدائق الجزيرة، ميدان الجيزة، ميدان المنيب، المحطة، شارع المدرسة بالمنيب، رضوان إبن الطبيب، ربيع الجيزى ) والتى أسفرت عن غلق وتشميع 20 محل ومقهى لتجاوزها مواعيد الغلق ورفع 330 حالة إشغال طريق متنوعة.

فيما أسفرت الحملات بحى شمال الجيزة عن غلق وتشميع 4 مقاهى وسيبر لتقديمها الشيشة ومصادرة 100 شيشة و 96 كرسى و2 أنبوبة بوتاجاز و2 سماعة وثلاجة، كما شن حى الهرم خلال حملة شملت شوارع ( الشهيد أحمد حمدى، شارع المنشية الرئيسى، الكفر بميدان الساعة ) بغلق سنتر تعليمى مخالف بشارع الكفر والذى يمثل خطورة على سلامة الطلاب ومصادرة 25 قالب شيشة و 48 كرسى و3 ترابيزات و 12 حالة إشغال طريق.

وخلال حملة مماثلة لأجهزة حى الوراق والتى شملت شوارع "ترعة السواحل، الجيش، الغاز، كورنيش النيل، ملف السيما، السنترال، عشرة، العروبة، القومية، المعهد الدينى" تم مصادرة 313 كرسى و 232 شيشة و 8 سماعة صب و 6 ترابيزات وميزان طبلية إلكترونى و2 أنبوبة بوتاجاز.

كما وجه مركز ومدينة البدرشين حملة مكبرة بشوارع المدينة والتى أسفرت عن غلق وتشميع 8 مقاهى و عدد 3 محال تجارية ومصادرة 19 شيشة و 108 كرسى و 129 حالة إشغال طريق و تحرير 6 محاضر إشغال طريق و15 محضر عدم ورتداء الكمامة، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالتعدى على مساحة 1 قيراط أراضى تابعة للشئون الاجتماعية، كما تمكنت فرق النظافة من رفع 12 طن مخلفات بنطاق القرى.

وبنطاق مركز ومدينة الحوامدية تم غلق 5 حالات مخالفة، الأولى لمقهى بقرية الشيخ عتمان والثانية والثالثة لسيبر ومحل موبايلات بشارع الجيش والرابعة لمحل تصوير وطباعة مستندات بشارع النصر بالعزبة الشرقية والخامسة لمحل تجارى بشارع عبدالناصر وتحرير 2 محضر عدم إرتداء الكمامة و 3 محاضر إشغال طريق و مصادرة 28 حالة إشغال متنوعة، كما تم رفع 145 طن مخلفات بنطاق القرى و إصلاح أعطال مياه الشرب بشوارع ( جمال عبدالناصر، الإسكندرية، الجمهورية، سعد زغلول، الملفات، فجر الاسلام، العباسى ) وتسليك شبكة الصرف بشارع الاصلاح داخل المدينة وتركيب وصيانة عدد من الأعمدة وتقليم الأشجار بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق المدينة.

واوقفت اجهزة مركز ومدينة العياط اعمال بناء مخالف على مساحة 300م² أراضى زراعية بقرية بدسا التابعة للوحدة المحلية ببرنشت، ونفذت ادارة البيءة عدة حملات لرفع كفاءة النظافة بقرى البليدة والمتانيا واللشت وميت القاءد.

ورصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشاة القناطر حالتا تعدى بالبناء المخالف الاولى على مساحة 500م² بالمنصورية والثانية على مساحة 30م² أراضى إصلاح زراعى بمنطقة حوض الشيخة زاهية، بالاضافة الى رفع 174 طن مخلفات، ورفع كفاءة الانارة بقرى ابوغالب وبرقاش وتنفيذ أعمال رش وتعقيم للمنشات الحكومية ودور العبادة بالمنصورية.

كما أسفرت جهود النظافة عن رفع 410 أطنان مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة أوسيم .

وانتهى حى العجوزة من أعمال الدهانات الخاصة ببردورة شارع مرسى محمود ضمن اعمال تطوير عدد من الشوارع والمحاور بمنطقة أرض اللواء، كما تم رش وتعقيم كافة الادارات بديوان الحى للحفاظ على سلامة الموظفين والمترددين على الحى.

وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية أغلقت أجهزة حى الدقى احد المطاعم الشهيرة بشارع مكه لتجاوزه مواعيد الغلق وتحرير 6 محاضر إشغال طريق و 18 محضر عدم ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع مضبوطات الإشغالات والمواد والمعدات المستخدمة بحالات البناء المخالف مخازن الأحياء والمراكز والمدن.