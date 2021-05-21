شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تطوير حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية وعفلة والنيل والمركز الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه يجرى حاليا الانتهاء من تطوير حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية على مساحة 5 أفدنة ، وذلك فى إطار أعمال التطوير المستمرة التي تقوم بها الوزارة لحدائق الري بالقناطر.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن أعمال التطوير تشتمل على عمل بحيرة صناعية بطول 150 مترا على جانبيها أحواض من الزهور ومقاعد من الرخام وشلالات صناعية بالإضافه لكافيتريا وقاعة أفراح ومسطحات كبيرة من النجيلة الخضراء والأشجار والزهور والنباتات والأشجار النادرة ومقاعد خشبيه وبرجولات ومشايات ودورات مياه ، مع استخدام شبكة رى حديث لرى الحديقة، وتنفيذ شبكة إنارة ليلية للحديقة.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن جميع أعمال التطوير يتم تنفيذها ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة اعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى إنتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة ، وهى مقامة على مساحة (13) فدان ، وقد اشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام ، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة (9) أفدنة وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه (6) أفدنة ، ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة فى تطوير حديقة الياسمين بمسطح (7) أفدنة قريباً.

وكانت أجهزة الوزارة قد سبق لها رصد أحد التعديات على أملاك الري بنطاق الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بمحافظة القليوبية ، عبارة عن إقامة كافتيريا من الحديد والخرسانة المسلحة بالجسر الأيمن للرياح المنوفي أمام حديقه الجامع وسجن القناطر ، وتم إزالتها بشكل فوري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية مع المتعدي ، وذلك في ضوء مجهودات الوزارة للتصدى لجميع أشكال التعديات على أملاك الرى بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.