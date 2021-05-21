شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يحتفل باليوبيل الذهبي لرهبنة 3 آباء فى وادى النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفال دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون، مساء أمس باليوبيل الذهبي لرهبنة الأنبا هدرا مطران أسوان والراهب القمص باسيليوس السريانى والراهب القمص ارشليدس السرياني.

كان قداسة البابا قد وصل مساءاً إلى دير السريان وكان في استقباله الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير والأنبا هدرا.

وتضمن الحفل الذي أقيم بكاتدرائية الدير، عدة كلمات واختتم بكلمة قداسة البابا.

شهد الاحتفالية عدد محدود من أحبار الكنيسة والآباء الرهبان نظرًا لظروف فيروس كورونا، حيث شارك الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إيسيذورس أسقف ورئيس دير البراموس، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

بحضور كهنوتى محدود .. البابا تواضروس يحتفل باليوبيل الذهبى لرهبنة 3 آباء فى وادى النطرون (صور)

بحضور كهنوتى محدود .. البابا تواضروس يحتفل باليوبيل الذهبى لرهبنة 3 آباء فى وادى النطرون (صور)