شكرا لقرائتكم خبر عن «تراجع طفيف».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 21 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، 21 مايو 2021، تراجعه الطفيف والذى بدأ فيه منذ مساء أمس الخميس بعدما ارتفع لأعلى مستوى له منذ شهور لكنه رغم التراجع إلا أنه مازال مرتفعا ومحققا أعلى أسعار له منذ عدة شهور، ويتذبذب سعر الذهب بين الصعود والههبوط في نطاق ضيق لا يتعدى 2 جنيه.

وشهد سعر الذهب عالميا انخفاضا طفيفا رغم انخفاض مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية ومع ذلك يتذبذب الذهب مابين الصعود والهبوط في نطاق ضيق يميل للهبوط، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.1٪.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في بداية التعاملات صباح اليوم الجمعة، 21 مايو 826.39 جنيه، وكان في نهاية التعاملات أمس الخميس، 827.87 جنيه، في بداية التعاملات اليوم، 828.14 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التعاملات صباح اليوم الجمعة، 1،873.78 $ وكانت في نهاية التعاملات امس الخميس، 1،877.38 $ وفى بداية التعاملات الخميس، 1،873.52 $ .

المصري اليوم تنشر سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 21 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء أمس الخميس 20 مايو 2021.

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميا صباح امس الخميس 20 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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