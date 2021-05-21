شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: هذه الفئات ملزمة بتقديم فواتير ضريبية إلكترونية بدءا من 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، قرارًا رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، وتأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح رضا عبد القادر، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على الشركات المشار إليها بالقرار رقم 195 لسنة 2021 أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وكذلك تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة، و توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة ( الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى).

واستكمل "عبد القادر"، الضوابط والشروط الفنية التى يجب على هذه الشركات الإلتزام بها، وهي يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) ، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعاييرالتى تحددها مصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وقال "عبد القادر"، إنه يمكن لهذه الشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكترونى [email protected] ، وذلك للرد على كافة الإستفسارات لديها ، مضيفًا أن الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ تطبيق المرحلة الأولى منها فى 15 نوفمبر 2020، والمرحلة الثانية فى 15 فبراير 2021، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الجارى وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.