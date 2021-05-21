شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بتفعيل تطبيق تنويهات على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بضرورة التنبيه على طلاب الثانوية العامة بالدخول وتفعيل تطبيق تنويهات على التابلت مع متابعة المدارس دخول الطلاب وتفعيل التطبيق، فى إطار الاستعداد للامتحانات التجريبية التى تعقد الأسبوع المقبل، موضحة أن تطبيق تنويهات يساعد الطالب فى الحصول على أكواد الامتحانات، وأيضا تسجيل أى شكاوى أو مشكلات تتعلق بالامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 مايو الحالى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض الملاحظات حول الامتحانات، قائلة: "إن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة".

وتابعت الوزارة: "يعد الهدف من هذا الامتحان هو (ضبط الخوادم المركزية) من ناحية الوزارة (والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة) من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، ويعد هذا امتحانا تجريبيا بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة".

وكشفت الوزارة أنه سيتم طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث إن شاء الله والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو المقبل.