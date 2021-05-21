شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشارك فى احتفال دير السيدة العذراء باليوبيل الذهبى لرهبنة الأنبا هدرا‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس الخميس، في احتفال دير السيدة العذراء(السريان) بوادي النطرون باليوبيل الذهبي لرهبنة نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان والراهب القمص باسيليوس السرياني والراهبالقمص أرشليدس السرياني.

وكان قداسة البابا قد وصل مساء أمس إلى دير السريان وكان في استقباله نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير والأنبا هدرا.

وتضمن الحفل الذي أقيم بكاتدرائية الدير، عدة كلمات واختتم بكلمة قداسة البابا.

وشهدت الاحتفالية عدد محدود من أحبار الكنيسة والآباء الرهبان نظرًا لظروف فيروس كورونا، حيث شارك أصحاب النيافة الأنبا باخومأسقف سوهاج والمنشاة والمراغة والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنباإيسيذورس أسقف ورئيس دير البراموس، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.