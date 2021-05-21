شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور أيمن الدسوقى رئيس معهد بحوث الإلكترونيات الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أيمن الدسوقي رئيس معهد بحوث الالكترونيات الأسبق، ورئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الأسبق.

كما تقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ومن جهته نعى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك أحد علماء مصر البارزين فى هندسة الإلكترونيات قائلا: "تنعي أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور أيمن الدسوقى، رئيس معهد بحوث الالكترونيات ورئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء الأسبق وأحد قامات منظومة البحث العلمى المصرية، وصاحب الفضل فى كثير من المشروعات الكبرى فى مجال المعلوماتية والشبكات رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته وألهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان، ولا حول ولاقوة إلا بالله العُلى العظيم".

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن الدسوقي أستاذ الهندسة الإلكترونية، وأحد علماء مصر البارزين فى هندسة الإلكترونيات، والذى شارك فى إنشاء ونهضة مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، كما أنه ترأس معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة البحث العلمي، وأحد الصروح العلمية التكنولوجية بالدولة، وجاهد حتى وافته المنية فى بناء هذا الصرح الكبير .

كما ترأس الدكتور أيمن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وشارك فى دخول مصر عصر الفضاء وإطلاق أقمار صناعية، وكان الممثل الرسمي لمصر فى إطلاق أول قمر صناعى مصرى علمى ايجيبت-سات 1 فى 17 أبريل 2007 ، وظل يدعم منظومة الفضاء واعداد القوانين لدعم وكالة الفضاء المصرية، كما شارك على مدار سنوات في دعم الفضاء في أفريقيا، وفي العديد من اللقاءات الأفريقية الأوروبية، وشارك في فعالية استضافة مصر مقر وكالة الفضاء الأفريقية.