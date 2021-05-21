شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن حصول كلية الدراسات الأفريقية على تجديد شهادة الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الدراسات الأفريقية العليا، على تجديد شهادة الأيزو 9001-2015 في مجال الجودة الإدارية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بحصول كلياتها ومعاهدها على شهادة الجودة الدولية ضمن استراتيجية التحول نحو جامعات الجيل الثالث والمنافسة عالميًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان، إن كلية الدراسات الأفريقية العليا تقوم بدور استراتيجي ضمن رؤية و توجه الدولة نحو أبناء القارة الأفريقية لمد جسور التواصل والتعاون بين مصر والدول الأفريقية من بوابة التعليم الجامعي، مضيفًا أن الكلية تؤدي دور هام من خلال إعداد الدراسات لرصد أهداف واحتياجات الدولة المصرية الاستراتيجية لدى الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.

من جانبه، أشار الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، أن هذه الشهادة تعد من أشهر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية والتي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة، مشيرًا إلى أن لجنة المراجعين الخارجيين أوصت بتجديد شهادة الأيزو للكلية للمرة الرابعة على التوالي بعد تنفيذ المراجعة الخارجية السنوية على نظم إدارة الجودة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية.

ووجه الدكتور عطية الطنطاوي الشكر لفريق عمل وحدة الأيزو بالكلية على ما بذلوه من جهود كبيرة على مدار الشهور الأربع الماضية من أجل الحصول على تجديد شهادة الأيزو، متمنيًا لوحدة الأيزو ولفريق عمل الكلية مزيدًا من التقدم بما يصب في صالح جامعة القاهرة.