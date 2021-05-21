شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن مواصلة توفير لقاح فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، بمقر استراحة أعضاء هيئة التدريس بمستشفى قصر العيني، على أن لا يكون عضو هيئة التدريس أو الموظف قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان من قبل حتى يتسنى إدخال بياناته من خلال مستشفيات جامعة القاهرة؛ علاوة على التطعيم عن طريق وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالجيزة، وقد وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات إلى جمع بيانات الأساتذة والعاملين وتوزيع تطعيمهم بين مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن في وقت مبكر مخاطبة وزارة الصحة والسكان رسميًا من أجل توفير لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات جامعة القاهرة، والأساتذة والعاملين، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة والوقوف دعمًا لجهود الدولة في المساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة، وبما يؤكد أن مؤسساتهم توفر لهم كافة الإمكانيات من أجل تقديم مزيد من الجهد والعمل دون خوف للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع.