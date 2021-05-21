محافظ القاهرة: إزالة ١٩٠ عقارًا بمنطقة بطن البقرة وتسكين ٥٤٢ أسرة بالأسمرات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تأتي تنفيذً لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن لقاطنيها كما تأتي في إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة ١٩٠ عقارا عشوائيا حتى الآن من إجمالي ٧٣٠ عقارا بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين ٥٤٢ أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة أن عملية إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة إلى الأفضل مؤكدًا أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التي ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس) كما تقوم المحافظة بتوفير أتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة كما تم توفير عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل.

وأضاف محافظ القاهرة أن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية وغير المخططة وغير الآمنة بالقاهرة في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين مشيرًا إلى أنه تم تسكين 13524 وحدة سكنية بالكامل في مشروعات الأسمرات ١ و ٢، وأهالينا ١، وروضة السيدة ١ ، وبدر ، كما تم تسكين 9897 وحدة سكنية أخرى في مشروعات الأسمرات ٣ ، والمحروسة ١ و ٢ ، وأهالينا ٢ ، وجاري تسكين الوحدات المتبقية تباعًا في هذه المشروعات.

وأكد محافظ القاهرة أنه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان هذا العام لنقل باقى سكان العشوائيات إليها وتشمل أرض الخيالة و"معًا" مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومصنع 18 الحربي، والمنيل القديم، بإجمالي 13912 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022، وتضم روضة السيدة ٢ ، وأهالينا ٣ ، وشمال الحرفيين، وأرض المسبك، وأرض العمدة بإجمالي 7800 وحدة سكنية.​