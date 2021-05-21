وقف إطلاق النار في غزة أبرز اهتمامات الصحف المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها نجاح مصر في وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة ، وإطلاق أكبر مركز للتطعيم ضد كورونا ، وتصريحات وزير الرى بشأن الملء الثانى لسد النهضة وتأثيره على مصر والسودان.

فمن جانبها قالت ( صحيفة الأهرام ) تحت عنوان "مصر تنجح في وقف إطلاق النار بغزة" إن الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر قرابة الـ 12 يوما متواصلة، حسبما أفادت فضائية اكسترا نيوز مساء اليوم الخميس.

وبرعاية مصرية تم التوصل لإتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزه اعتبارا من الثانية فجر الجمعة، 21 من مايو الجاري بتوقيت فلسطين.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق علي الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ علي استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وكان قد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأوضح السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول "التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل التعاون من أجل وقف العنف والتصعيد في ظل التطورات الأخيرة".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسى الحثيثة مع جميع أطراف القضية وهى التحركات التي تتسم بالاتزان والحكمة من أجل تحقيق الأمن والسلام للمنطقة بآسرها، وهو ما يرسخ دور مصر التاريخي والمحوري في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأفريقيا لدعم الاستقرار وتسوية الأزمات، وهو الدور الذي تدعمه وتعول عليه الإدارة الأمريكية في المساهمة في احتواء التصعيد الحالي ووقف العنف.

كما أكد الرئيس الأمريكي تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يُمكّن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة إقليمياً ودولياً في ضوء الأولويات المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد الرئيس خلال الاتصال أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الممتدة عبر مدار عقود طويلة في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ومواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أن ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، إنما يفرض تعزيز التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار.

وفي السياق قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "السيسي في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي بايدن: لابد من تكاتف الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضى الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

وأعرب الرئيس الأمريكى عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس الحثيثة مع جميع أطراف القضية.

فيما قالت (صحيفة الأخبار) تحت عنوان "إطلاق أكبر مركز لتطعيم 10 آلاف مواطن ضد كورونا" إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، ترافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر"اليونيسيف"، ومسئولو وزارة الصحة، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزيرة الصحة والسكان التي أوضحت أنه تم تخصيص مركز رئيسي للتطعيم بصالة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم حوالي 10 آلاف مواطن يوميًا ، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، بالإضافة إلى 96 عيادة لتلقي التطعيمات، كما أن هناك ساحة مخصصة لانتظار السيارات، ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

وأشارت الوزيرة إلى أن القوى البشرية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض تضم 600 فرد لتقديم الخدمة، ما بين فرق طبية، وتمريض، ومدخلي بيانات، ودعم فني، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعى، وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقى اللقاح، وبالتالى فالمكان مجهز كهيكل إداري طبى لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد أنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم قوائم المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم حاليًا بالتوازى بتطبيق ذلك النموذج فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، بداية من محافظة الجيزة، حيث إنه جار الانتهاء من تجهيز مركز تطعيم لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الجيزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت (صحيفة الأخبار) تحت عنوان "وزير الرى: الملء الثانى لسد النهضة «صدمة» ويؤثر على مصر والسودان" ، إن محمد عبد العاطي وزير الري، أكد أن عدم الوصول لاتفاق مرضٍ لملء وتشغيل سد النهضة يسبب مشكلة لجميع الأطراف، وسيدخل الجميع فى دوائر أخرى نحن فى غنى عنها.

وأضاف أن الملء الثانى لسد النهضة يعتبر صدمة من الصدمات، وأن المياه التى سيتم تخزينها فى السد سينقص من كمية المياه الواردة إلى مصر والسودان أثناء الملء خاصة حال وجود جفاف طبيعى يتزامن مع الجفاف الصناعى الناتج من الملء الثانى، وأوضح إن إثيوبيا تعتزم تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه فى عملية الملء الثانى للسد، وهناك أمور فنية وتقنية تحول دون قدرتهم على الوصول لتخزين هذه الكمية.

وشدد وزير الرى فى تصريحات له اليوم، أن الملء الثانى لسد النهضة سيؤثر بشكل كبير على مصر والسودان، وأشار إلى أن الملء الثانى قد يسبب مشكلة كبيرة للسودان بسبب التصرفات الأحادية لإثيوبيا كما حدث خلال الملء الأول وسوف تزداد الصدمة حال وجود جفاف طبيعى خلال فترة الملء الثانى.

وكشف عبد العاطى عن وجود 3 سيناريوهات محتملة لمصر خلال الفترة المقبلة فى حالة حدوث الملء الثانى لسد النهضة ويتمثل السيناريو الأول فى حدوث فيضان عال مع وجود مناسيب آمنة فى بحيرة السد العالى كافية لاستيعاب صدمة الملء الثاني، والسيناريو الثاني، حدوث فيضان متوسط والذى سيتم انتقاص منه كمية المياه التى ستخزنها إثيوبيا للسد، أما السيناريو الثالث والأسوأ هو تزامن حدوث الجفاف مع ملء سد النهضة ، حيث أن أى كمية من الأمطار تكون أقل من المتوسط وهو جفاف مضاعف يسبب مشكلة مائية أكبر، ونتحدث عن درجة الجاهزية لامتصاص الصدمة.

وأكد أن الوزارة اتخذت أكثر من إجراء لمواجهة النقص فى المياه، حيث تم تحديد مساحات المحاصيل المستهلكة للمياه خلال السنوات الأخيرة كتقليل مساحات الأراضى التى يتم زراعتها بالمحاصيل الشرهة للمياه، حيث تم تقليل مساحات الأرز إلى 700 ألف فدان فقط بعد ان كنا نزرع أكثر من مليون فدان، وحددنا مساحات القصب وتقليل مساحات الموز والتى تستهلك المياه، بجانب إقامة أكبر محطتين فى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى وسدود حصاد أمطار، وتحلية مياه البحر بجانب مشروع تبطين الترع ومشروع الرى الحديث وتطوير المساقى لزيادة القدرة على تحمل الصدمات فى أى وقت.

من جانبها قالت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية في «سد النهضة» أن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أكد رفض مصر أى إجراءات أحادية، قد تتخذها إثيوبيا اتصالًا بسد النهضة، ومنها الاستمرار فى ملء السد بشكل أحادى، خلال موسم الفيضان المقبل فى صيف العام الجارى.

وصدرت تصريحات «حافظ»، تعقيبًا على ما ذكره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، بشأن اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة، حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وذكر «حافظ» أن تصريحات المتحدث الرسمى للخارجية الإثيوبية، تكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية، من قبل وسطاء دوليين وأفارقة، من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها فى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر، مضيفًا أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت، على مدار عقد كامل، بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونًا، بشأن سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمِّن حقوق مصر المائية، إلا أن الجانب الإثيوبى انتهج سياسة تعتمد على المماطلة والتسويف، أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات، التى أجريت، خلال السنوات الماضية.

وقال المتحدث الرسمى إن استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة، بشكل أحادى، تصرف غير مسؤول، ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين الدول الثلاث، فى مارس 2015، فضلًا عن أنه سوف يُعرِّض دولتى المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.

كما قالت صحيفة "المصري اليوم " تحت عنوان "دينية النواب توافق على إنشاء صندوق «الوقف الخيري» إن لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وافقت نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وأعلن الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، خلال اجتماع اللجنة، أمس الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، أن أمانة اللجنة بصدد إعداد تقرير متكامل عن قرار الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مع إيضاح ما دار في نقاشات اللجنة، لعرضه على الجلسة العامة.