شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم في مصر .. رياح وأمطار والحرارة تصل لـ41 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح اليوم على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية وتنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض مناطق سيناء، وتتراوح حالة الطقس اليوم في مصر طقس معتدل إلى شديد الحرارة، وتصل درجة الحرارة لـ 41 درجة على أسوان وإدفو وأبوسمبل والوادي الجديد..

تتوقع الأرصاد أن تكون درجات الحرارة العظمي في مصر اليوم بين 26 و41 درجة، لتنخفض درجة عن أمس الخميس حيث كانت بين 27 درجة و42 درجة.

تشير توقعات حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة إلي طقس weather يكون حارًا فى النهار على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري بينما يكون لطيف فى الليل، ويصبح معتدل على السواحل الشمالية نهارًا ولطيف ليلاً.

وتوقع الأرصاد خلال طقس شديد الحرارة اليوم على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا معتدل خلال ساعات الليل.

تكون حالة البحر المتوسط من معتدلة لمضطربة ويتراوح ارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح شمالية غربية، والبحر الأحمر مضطرب واتجاه الرياح شمالية غربية والموج من مترين ونصف لـ3 أمتار.

تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على جنوب سيناء بشكل متقطع خلال طقس اليوم الجمعة ووجود نشاط للرياح المتقطعة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري.

حالة الطقس اليوم في مصر .. رياح وأمطار ودرجة الحرارة تصل لـ41

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة خلال الجمعة عن طقس الخميس درجة واحدة ويظل الطقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وتصل درجة الحرارة إلي 41 درجة على أسوان وأبوسمبل وإدفو والوادي الجديد.

درجات الحرارة المتوقعة العظمي والصغري المتوقعة اليوم على الإسكندرية والقاهرة وباقي المدن المصرية كما يلي:

القاهرة 34-20

الإسكندرية 27-19

دمنهور 34-18

بلطيم 27-19

شبين الكوم 34-20

طنطا 34-20

الإسماعيلية 34-18

المنصورة 32-19

دمياط 27-20

الزقازيق 34-19

الغردقة 37-25

بورسعيد 27-20

مطروح 26-17

العريش 28-19

السويس 34-19

نويبع 36-25

كاترين 33-17

شرم الشيخ 36-26

أسيوط 36-23

الفيوم 35-20

المنيا 35-22

قنا 40-24

أسوان 41-26

إدفو 41-26

أبوسمبل 41-25

الأقصر 40-25

بني سويف 35-21

الوادي الجديد 41-23

سوهاج 38-24

حلايب 32-27

شلاتين 36-26

حالة الطقس اليوم في مصر .. رياح وأمطار ودرجة الحرارة تصل لـ41