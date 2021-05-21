شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة إيركايرو القادمة من فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولى، صباح الجمعة، أولى رحلات شركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى قادمة من فرانكفورت وعلي متنها ١٤٤ سائحا.

وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو، أن الشركة تسعى إلى التوسع في فتح أسواق جديدة وتدشين نقاط مختلفة في العديد من الوجهات الخارجية لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية إلى المقاصد والمزارات السياحية المصرية وتحقيق منافسة عالمية مع نظيراتها من شركات الطيران الأخرى.

وقد قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإستقبال ركاب الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم وقاموا بإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر تام مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين في المطار.

يذكر ان شركه اير كايرو قررت تسيير 30 رحلة منتظمه أسبوعيًا خلال موسم الصيف الحالى بين مطار الغردقة الدولى و14 مطار في كل من دول ألمانيا والنمسا وسويسرا بما يسهم في زيادة الحركة السياحية إلى مدينه الغردقة.

مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة إيركايرو القادمة من فرانكفورت

مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة إيركايرو القادمة من فرانكفورت