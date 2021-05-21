شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تدفع فاتورة الكهرباء لازم تتأكد من صحتها.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسائل العديد من المواطنين عن طريقة مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية للتأكد من صحتها ومطابقتها للقراءة الموجودة بعداد الكهرباء قبل سدادها لمحصل شركة الكهرباء، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن طرق مراجعة فاتورة الكهرباء و التأكد من صحتها قبل سدادها ، وفيما يلى بعض الخطوات التى توضح صحة فاتورة الاستهلاك:

1-لابد من مطالبة محصل الكهرباء بمراجعة الفاتورة قبل الدفع و ذلك للاطلاع على خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك و مطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها تكون الفاتورة سليمة.

2- فى حالة ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها بالمقارنة بالفواتير التى تسبقها ، يتم تقديم شكوى بعد الحصول على "الكعب".

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية و السابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة ، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- او توجه لشركة الكهرباء التابع لها و سجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ و سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.