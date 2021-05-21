شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح الفنان سمير غانم بقصر ثقافة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فور تأكيد وفاة الفنان سمير غانم، مساء الخميس، قام مخرج بقصر ثقافة بنى سويف ، أحمد البنهاوى، بوقف بروفات مسرحية "احدب نوتردام " على مسرح قصر ثقافة بنى سويف للوقوف دقيقة حداد على روح الفنان سمير غانم.

وقال احمد البنهاوى مخرج عرض مسرحية احدب نوتردام أنه قرر وقف جميع البروفات حداد على روح الفنان سمير غانم ونتقدم إلى أسرته وجمهوره العريض بخالص المواساة.

وتوفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس، بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، على إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، والذي أصاب أيضًا زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

تسبب فيروس كورونا في تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، ما أصاب جزءًا كبيرًا من الرئة، وكان يعاني من ضيق شديد في التنفس، بجانب أنه كان بدأ في جلسات الغسيل الكلوي، نتيجة تعرض الكلى للتليف.

كان الفنان سمير غانم عانى منذ فترة كبيرة من مشاكل في الكلى، وزيادة نسبة الكرياتين في الدم، مما تسبب في أزمة كلوية حادة تسببت في غسيل كلوي، إضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

وخلال اللحظات الأخيرة حاول الأطباء معالجة الفنان سمير غانم، إلا أنه رحل إلى مثواة الأخير، حيث أجريت مسحة كورونا الأربعاء، وثبتت إيجابيتها.