شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة بمركز بني سويف .. والمحافظ يعتذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمركز بني سويف لمدة 5 ساعات لإجراء أعمال صيانة دورية.

تتضمن المناطق التي قرر فصل التيار الكهربائي عنها قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف وقرية أبوصالح مركز ناصر ويبدأ الفصل الكهربائي على مدار اليومين من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهر نفس اليوم.

تقدم محافظ بني سويف باعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.