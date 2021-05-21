شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم رئيس قسم الأورام على القاعة الكبرى بالمستشفى بعد وفاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورعاطف مرسي، عميد كلية طب بنى سويف، إن مجلس الكلية وافق على إطلاق اسم الراحل الدكتور محمد الوكيل رئيس قسم الأورام على القاعة الكبرى بمستشفى الآورام الجديد تخليدآ لذكراه وتقديرآ لجهوده وعطائه للكلية ولقسم الأورام ولمرضى الآورام كما قام مجلس الكلية بالوقوف دقيقة حداد على روح فقيد الكلية الأستاذ الدكتور محمد الوكيل رئيس قسم الأورام.

وأكد الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب، أن مستشفى الجامعة تستقبل مايزيد عن 3000 حالة يوميًا في التخصصات الطبية المختلفة، حيث تجرى أكثر من 200 عملية جراحية في التخصصات الطبية المختلفة بشكل يومي مع تقديم الخدمات الطبية الأخرى.

وأوضح عميد كلية الطب أنّ المستشفى الجامعي يوجد بها 40 سرير عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، ويتم تقديم اللقاح من الفيروس للأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي والعاملين بالمستشفى والكلية.