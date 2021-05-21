شكرا لقرائتكم خبر عن «كف الأذى عن الناس صدقة».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «كف الأذى عن الناس صدقة».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الشريعة الإسلامية جعلت كف الأذى عن الناس معروفا وإحسانا وصدقة، والمتأمل للشريعة يجد أنها أمرت بكف كل اذي يضر الناس ومن ذلك اذي الطريق من مضايقة المارة أو مخالفة قواعد المرور أو إلقاء المخلفات في الطرق.

وذكر «جمعة»، أنه يجب أن نكف أذي الغير عن الناس، وهذا واجبنا جميعا ان نقف ضد جماعات الفتنه وأهل الشر وأن نتصدى بقوة لدفع أذي المتعدين على الوطن والأرض والعرض، وان نتكاتف في سبيل ذلك.

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولي والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.