شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 55 ألف رأس من الماشية والأغنام ضد مرضي الجدري والجلد العقدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء عن تحصين عدد 55 ألف و682 رأس من الماشية والأغنام في الحملة القومية للتحصين ضد مرضي جدري الضأن والأغنام والجلد العقدي في الأبقار.

وأكد الدكتور حسن البيك، مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، أنه تم تحصين ألفين و424 رأس من الأبقار، و25 ألف و606 رأس من الأغنام، و27 ألف و652 رأس من الماعز ضد مرضي الجدري والجلد العقدي.

وأشار إلى أن الحملة القومية بدأت يوم الثالث من أبريل الماضي وانتهت أمس 20 مايو الجاري، حيث حققت نسبة 96% من إجمالي المستهدف والبالغ 57 ألف 852 رأس من الماشية بشمال سيناء.