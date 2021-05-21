شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في شمال سيناء إلى 2603 حالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، حالة إيجابية و8 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان الجمعة، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 461 حالة، بجانب تسجيل 8 حالات شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2603 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 171 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 20 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و67 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.