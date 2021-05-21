شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إدخال أكبر قافلة من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد معبر رفح البري بشمال سيناء، ظهر الجمعة، لاستقبال أكبر قافلة من المساعدات المصرية المتنوعة، لإدخالها إلى قطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقال يسري جاسر، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بشمال سيناء، في بيان، إن القافلة تضم 40 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة.

وأضاف "جاسر"، أن القافلة ينظمها حزب مستقبل وطن، وبمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن، وبمرافقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.