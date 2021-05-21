شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لفتح الشواطئ والحدائق والمنتزهات في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة شمال سيناء لإعادة فتح الشواطئ والحدائق والمنتزهات، اعتبارًا، من يوم غدًا السبت، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاقها بدايه من يوم 6 مايو الجاري حتى اليوم 21 مايو الجاري.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على اعادة فتح الشواطئ والحدائق والمنتزهات مع اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر وارتداء الكمامات الواقية لروادها.

بدوره أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش بان المركز انتهي من الاستعداد لفتح الشواطئ من خلال النظافة العامة للشواطئ وإزالة الرمال من جسم الكورنيش والألسنة الموجودة، فضلا عن تزويد أعمدة إنارة الكورنيش بالكشافات وصيانة المقاعد والممشى.

وأشار رئيس مدينة العريش إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف شواطئ المدينة من خلال التباعد بين المظلات على ساحل البحر والتعقيم المستمر للشواطئ والمقاعد على كورنيش العريش واستخدام أدوات الشراب والطعام ذات الاستخدام الأوحد.