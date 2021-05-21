شكرا لقرائتكم خبر عن محور الشهيد باسم فكرى.. حلم أهالى قنا تحقق بـ1.5 مليار جنيه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هو أكبر مشروعات الطرق فى محافظة قنا وشريان ممتد من الشرق إلى الغرب لربط الطرق الزراعية والصحراوية ببعضها البعض، وتسهيل مهمة التنقل من مكان إلى آخر دون معاناة، فدقائق معدودة تنقلك من شرق النيل بقوص إلى غرب النيل بنقادة، وكذلك من مراكز وقرى الشرق إلى الغرب مما سهل التبادل التجارى وساعد فى سرعة الوصول، بالإضافة إلى المنزل الجمالى للمحور العابر لنهر النيل والممتد إلى الظهير الصحراوي.

ظهر محور الشهيد باسم فكرى جليًا للنور منذ أشهر بعد الانتهاء الأعمال به، ويجهز للافتتاح رسميًا ليتحقق الحلم الذى كان يتمناه إلى مركزى قوص ونقادة ويخدم المحافظة بأكملها، ويقضى على خطورة المعديات النيلية التى كانت تعبر بالسيارات والمواطنين إلى الجانبين.

يمتد المحور بطول 19 كم وعرض 21 مترا، وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 30 عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم فى حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف، بتكلفة مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه.

وسيساهم المحور فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

كما يتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولى وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة فى النقل، كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمرانى بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، حيث سيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل وسيساهم فى تسهيل الحركة المرورية.

وكان قد وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على اطلاق اسم الشهيد الرائد باسم فكرى أحمد طه على محور قوص – نقاده، وذلك تخليدا لذكرى الشهيد والدور البطولى الذى قام به لضبط الخارجين على القانون، تلبية لمطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن أمن واستقرار وطننا الغالي، وبناءً على طلب أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية وأهالى قنا.



طرق بمحور الشهيد



طريق محور الشهيد باسم فكري



كوبري بمحور الشهيد باسم



كوبري محور الشهيد باسم بقنا



كوبري محور الشهيد باسم فكري_1