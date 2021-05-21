مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات إيركايرو القادمة من فرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من فرانكفورت وعلى متنها ١٤٤ سائحًا.

يأتي ذلك نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق الفعال بين شركتي آيركايرو وشركة صن إكسبريس، أحد أهم منظمي الرحلات السياحية إلى مناطق الجذب السياحي بالبلاد.

وصرح حسين شريف، رئيس شركة اير كايرو، بأن الشركة تسعى إلى التوسع فى فتح أسواق جديدة، وتدشين نقاط مختلفة فى العديد من الوجهات الخارجية، لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية إلى المقاصد والمزارات السياحية المصرية، وتحقيق منافسة عالمية مع نظيراتها من شركات الطيران الأخرى.

أضاف شريف: "قام فريق من العلاقات العامة بالمطار، باستقبال ركاب الطائرة، وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم، وقاموا بإنهاء إجراءات وصولهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين في المطار".

وتابع شريف بأن الشركة قررت تسيير 30 رحلة منتظمة أسبوعيًا، خلال موسم الصيف الحالي بين مطار الغردقة الدولي و14 مطار في كل من دول ألمانيا والنمسا وسويسرا، بما يسهم فى زيادة الحركة السياحية إلى مدينة الغردقة.

تجدر الإشارة إلى توسع آير كايرو فى المبيعات عبر موقعها الإليكترونى. www.aircairo.com الذي انطلق في شكلة الجديد نهاية أبريل الماضي، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لوكلاء السفر والسياحة حول العالم.