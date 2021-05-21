شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوط ساخنة من وزارة الصحة للاستفسار عن خدماتها.. لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 1- 105 يقدم كافة سبل الدعم الاستفسارات لمصابي فيروس كورونا. 2- 1440 يقدم الدعم والعون لحالات العزل المنزلي لكورونا. 3- 15335 يقدم كل الاستفسارات عن مبادرة رئيس الجمهورية الاعتلال الكلوي و100 مليون صحة. 4- 15300 يقدم خدمة الرد على استفسارات انهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة. 5- 15344 خدمة الكول سنتر الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل. 6- 08008880700 خدمة الدعم النفسي من وزارة الصحة. 7- 123 خدمة طلب الإسعاف. 8- 15366 خدمة الاستفسار عن خدمات نقل الدم القومية.