شكرا لقرائتكم خبر عن الهتافات تتعالى في غزة : الله أكبر تحيا مصر صاحبة القضية وعاش السيسي «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعالت الهتافات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع غزة بعد خروج المواطنين الفلسطينيين إلى الشوارع احتفالا بوقف إطلاق النار وبدء سريان الهدنة غير المشروطة التي ترعاها مصر حقنا لدماء الفلسطينيين.

ووثقت العدسات لحظة رفع الفلسطينيين في قطاع غزة الأعلام المصرية، موجهين التحية للمصريين وللرئيس السيسي لتدخله لوقف إطلاق النار منعا لإراقة مزيد من الدماء بنيران طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدى 11 يوما من القصف.

ووجه الرئيس السيسي بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأوضاع في فلسطين.

وأضاف بايدن خلال كلمة له من البيت الأبيض: «تحدثت مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومصر أبلغتنا بموعد وقف إطلاق النار في غزة».

وتابع: «وتحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية وقد وافق على ذلك ووافقت القوى المسلحة بغزة».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مصر ودول أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معربًا عن شكره للرئيس السيسي ومصر عن دورها المحوري في التوصل لوقف إطلاق النار.

وقال بايدن: «الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة».