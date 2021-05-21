شكرا لقرائتكم خبر عن جيمانيزيوم وكافتيريات.. جولة داخل المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعليم هو من أولويات الدولة المصرية، لخلق جيل جديد يتمتع بمهارات وكفاءات علمية، لبناء النهضة والتقدم، وهنا المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الزقازيق، قاطرة جديدة تنضم لمجموعة المدارس اليابانية بمحافظة الشرقية، بغرض تقديم تعليم جيد ومتميز .

وأجرى الخليج 365 جولة داخل المدرسة، الكائنة بميدان الزراعة، التى انتهت من أعمال الإنشاءات وجار الاستعداد للفرش لدخول الخدمة فى العام الدراسى الجديد المقرر له فى سبتمبر 2021/2022 .

ففور الدخول من البوابة ستجد مسطحات خضراء، ومساحة واسعة لفناء المدرسة وملعب ثلاثى كبير لكرة القدم والسلة واليد والطائرة، بينما المبانى تضم 28 فصلا، ومنها فصول رياض أطفال وفصول مراحل تعليمية حتى الثانوية العامة، وصالة جيمانيزيوم وصالات أنشطة واسعة المساحة، وغرف الإدارة والمدرسين، وتتميز فصول المدرسة بمساحة واسعة المقرر تزويدها بالمقاعد الحديثة المرتبة بالطريقة اليابانية.

ويقول حسن عبدالعال، رئيس قطاع شرق الزقازيق بهيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، لـ"الخليج 365"، إن المدرسة مساحتها الكلية 9241 متر2، مساحة المبانى فيها 2590 متر 2، ارتفاع كل واحد أرضى وأربعة أدوار، واستغرق العمل حوالى 12 شهرا، وجار التجهيزات النهائية من فرش المقاعد وتجهيز بغرف الأنشطة والألعاب، لممارسة الأنشطة الرياضية والعلمية وتنمية مواهب الطلاب، فهى مزودة بصالة متعددة الأغراض ومعامل للعلوم واللغات وغرف للتحضير وكافتيرات وملاعب وصالات للمدرسين وحجرات للمجال الصناعى والاقتصاد المنزلى ودورات مياه، وباقى المساحة فراغات وحدائق ومسطحات خضراء .

من جانبها قالت نجلاء الفحام، وكيل إدراة شرق الزقازيق التعليمية، إن المدرسة بمبناها وفصولها والأجهزة الموجودة بها تساعد على خلق مناخ تعليمى جيد، فهى ضمن الأنظمة التعليمية الحديثة التى تطبقها الوزارة، والذى يعتمد على زيادة الأنشطة فى العملية التعليمية، والذى يسهم فى بناء قدرات الطلاب ومهاراتهم .

وأوضح أنه منه المقرر أن يبدأ العمل داخل المدرسة فى العام الدراسى الجديد المقرر له سبتمبر 2021، وسيكون شروط القبول فيها الطلاب والمعلمين، وفقا لمنظومة المدارس اليابانية على مستوى الوزارة.

يذكر أن محافظة الشرقية بها عدد المدارس المصرية اليابانية بمحافظة الشرقية، منهم مدرسة فى قرية سنجها (المؤانسة) بكفر صقر، واثنين بالعاشر المجاورة 37 الحى الخامس، والمجاورة 72، بميدان الزراعة بالزقازيق .