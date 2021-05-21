شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد جديدة والانتهاء من صيانة وترميم مسجدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 9 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1413) مسجدًا، منها (1315) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(98) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هي:

أولًا: مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو شقة – 6 أكتوبر – القطعة رقم 25 - مركز خدمة التوسعات الشرقية، والذى يفتتحه كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،.

مديرية أوقاف البحيرة:

2. الشيمي – كفر عثمان - شبرا خيت.

3. يسري الغربي - العرقوب - كوم البركة – كفر الدوار.

4. سيد أحمد العسكري- قرية أحمد العسكري – شبرا خيت.

مديرية أوقاف المنوفية:

5. الهدى علوش- الطرانة غرب- السادات.

6. النور الإسلامي - هيت – مركز منوف.

7. الشهداء – طنبدي – شبين الكوم.

مديرية أوقاف سوهاج:

8. شهيد كربلاء – قرية أبو دومة – مركز طما.

9. خالد بن الوليد القرعان - جرجا.

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف البحيرة:

10. الكبير- جعيف- إيتاي البارود.

11. هليل – قرية هليل - دمنهور.