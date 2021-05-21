شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلي : سمير غانم أجمل وأنقى فنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الاعلامية مني الشاذلي الفنان الكبير سمير غانم وكتبت على صفحتها الرسمية على فيس بوك، في وداع سمير غانم: «مع السلامة يا أطيب وأجمل وأنقى فنان.. مع السلامة يا أكتر واحد ضحكتنا وأبهجتنا.. مهما اتكلمت عن حبي ليك مش هقدر أعبر.. ومهما اتكلمت عن حزني عليك مش هقدر أوصف.. مع السلامة.. وداعا سمير غانم ».

كما كتب الفنان تامر حسني عبر صفحته الشخصية بـ فيس بوك : «البقاء لله اسألكم الفاتحة على روح الفنان العظيم الغالي سمير غانم الذي أضحك الملايين لسنوات عديدة، أسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة».