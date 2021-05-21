شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الدين رضوان رئيسا لمجلس إدارة المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتخب أعضاء مجلس ادارة المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة الدكتور محمد نصر الدين رضوان رئيسا لمجلس ادارة المجمع بالاجماع. وتوج الدكتور رضوان بالمنصب بعد حصوله على اجمالي أصوات اعضاء مجلس الادارة، والذين يمثلون 12 دولة هم مصر، والسعودية، والبحرين، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، وسوريا، وليبيا، وفلسطين والأردن.

يشار إلى أن الدكتور محمد نصر الدين رضوان الأستاذ بكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان، عضو المجلس الأعلى للثقافة، يعد من رواد العمل الرياضي والتربوي، وسبق له الحصول على الجائزة التقديرية في العلوم الاجتماعية من جامعة حلوان.

تجدر الاشارة إلى أن المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة تأسس على أيدي الأكاديمي ريسان خريبط عام 2016، كمجمع علمي يضم كبار علماء التربية الرياضية في العالم العربي.