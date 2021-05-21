شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ناعيا رئيس معهد الإلكترونيات الأسبق: تغمده الله بواسع رحمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أيمن الدسوقي رئيس معهد بحوث الالكترونيات الأسبق، ورئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الأسبق.

كما تقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن الدسوقي أستاذ الهندسة الإلكترونية، وأحد علماء مصر البارزين في هندسة الإلكترونيات، والذى شارك في إنشاء ونهضة مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، كما أنه ترأس معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة البحث العلمي، وأحد الصروح العلمية التكنولوجية بالدولة، وجاهد حتى وافته المنية في بناء هذا الصرح الكبير.

كما ترأس د. أيمن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وشارك في دخول مصر عصر الفضاء وإطلاق أقمار صناعية، وكان الممثل الرسمي لمصر في إطلاق أول قمر صناعى مصرى علمى ايجيبت-سات ١ في ١٧ أبريل ٢٠٠٧، وظل يدعم منظومة الفضاء واعداد القوانين لدعم وكالة الفضاء المصرية، كما شارك على مدار سنوات في دعم الفضاء في أفريقيا، وفي العديد من اللقاءات الأفريقية الأوروبية، وشارك في فعالية استضافة مصر مقر وكالة الفضاء الأفريقية.