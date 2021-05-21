شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات بين قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ حركة محدودة لقيادات الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفرالشيخ بالقرار رقم 489 في 20 مايو الجاري، تضمنت تكليف محمد صلاح عبدالجليل أحمد للعمل رئيسا لحي غرب كفرالشيخ، وإنهاء تكليفه كنائب رئيس مركز كفرالشيخ لشؤن قري المركز, وإنهاء تكليف احمد عبدالخالق احمد الجوهري , من العمل رئيسا لحي غرب كفرالشيخ وتكليفه نائبا لرئيس مركز كفرالشيخ لشؤن القري, غرب(1).

كما تضمن القرار إنهاء تكليف عوني فتح الله عبدالفتاح بلتاجي، من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشؤن قري المركز، وتكليفه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشؤن قري غرب(2)، كما تضمن القرار إنهاء تكليف حازم محمد عبدالعزيز سعد خميس, من العمل رئيسا للوحده المحليه لقرية محلة القصب, وتكليفه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشؤن قري غرب(2), وتضمن القرار أيضا إنهاء تكليف منصور عبدالونيس عمر عبدالجواد, من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشؤن قري غرب , وتكليفه للعمل بالوحده المحليه لمركز ومدينة كفرالشيخ, كما تضمن القرار أيضا إنهاء تكليف محمد رضا محمد سليمان, من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشؤن قري غرب(2) وتكليفه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الرياض لشؤن قري المركز، كما تضمن القرار نقل عاطف عبدالقادرمحمد رمضان , من العمل بالوحده المحليه لمركز ومدينة كفرالشيخ للعمل بإدارة النظافه والتجميل بالديوان العام للمحافظة.

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