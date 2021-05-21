شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: إعلان الطوارئ داخل 21 كلية ومعهدا لامتحانات الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إعلان حالة الطوارئ، داخل 21 كلية ومعهد بالجامعة، استعدادًا لامتحانات الترم الثاني، المقرر إجرائها في 10 يونيه المقبل، والتي تستمر لمدة 3 أسابيع، من حيث أعمال التعقيم والتطهير وتجهيز الكنترولات، واللجان، والقاعات، والمدرجات، للوقاية من وباء كورونا المستجد .

وكشف «عبدالنبي» عن إعلان النتائج تباعا بعد 3 أسابيع من نهاية الامتحانات وحتى نهاية شهر يوليه المقبل .

وقال «عبدالنبي» في تصريحات صحفية لـ «المصري اليوم» نطمئن أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، حيث ستجري الامتحانات على مستوي عالي من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون، كما حدث في امتحانات الفصل الأول.

وأكد «عبدالنبي» أن الإجراءات تبدأ من البوابة الرئيسية للجامعة، بالكشف الحراري، وارتداء الكمامات، والتطهير، والتعقيم، والت من خلال بوابات التعقيم، وتتكرر الإجراءات مرة أخرى، داخل الكليات وقبل دخول اللجان، بالإضافة إلى التباعد، داخل اللجان، وقاعات، ومدرجات الامتحانات بين الطلاب.

وقال «عبدالنبي» سنقوم بتنفيذ الإجراءات بكل جدية، وحزم، وصرامة، على جميع المستويات، بداية من الطلاب ثم العاملين، انتهاء بأعضاء هيئات التدريس.

وفي سياق متصل قال «عبدالنبي»، اتخذ مجلس جامعة المنيا، عدة قرارات في اجتماعه الأخير، منها تحويل الكتاب الجامعي إلى من ورقي إلى الكتروني، من خلال الشاشات الالكترونية، مقابل اجر رمزي، ليواكب التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى طرحة على فلاشات، ومنصات تعليمية للجامعة مجانا. كما تضمنت القرارات، دخول 4 مدرجات جديدة الخدمة، العام الدراسي المقبل، لتضاف إلى القدرة الاستيعابية للعام الجديد.

وأعلن «عبدالنبي» تأييده لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الشعب الفلسطيني، ب 500 مليون دولار، وقوافل غذائية، وطبية. مؤكدا ان جامعة المنيا، احدي مؤسسات الدولة التي تعمل خلف قائدها.