شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مقاهي ومصادرة 15 شيشة في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز حملة مكبرة مساء اليوم على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام، وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا.

وخلال الحملة تم المرور على شارع الرحمة وقرية النمسا وحاجر النمسا وتوماس ١ ونجع العرب وتحرير 13 محضر إشغال طريق وتنفيذ 17 إزالة إدارية وتحرير 6 محاضر مضبوطات متنوعة. كما تم ضبط مقهى يعمل بالمخالف وتم مصادرة ١٥ شيشة، كما تم ضبط 10 مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيهًا).

كما تم تعقيم وتطهير منطقة الرحمة والقرية وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب في إسنا.

وشارك في الحملة عبدالرحيم عبدالدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا ونقيب سيد عبدالحفيظ مركز شرطة اسنا، واحمد إبراهيم شرطة مرافق اسنا وياسر عشاوى مدير شركة مياه الشرب بإسنا، ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات.