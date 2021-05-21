شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 126 محضر إشعال طريق وتنفيذ 59 إزالة إدارية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة على المحال والمقاهي بمدينة الأقصر ومنطقة منشأة العماري بحي المطار، لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة ورفع الإشغالات وتحقيق الانضباط العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، وبمشاركة اللواء نادر وصفي مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق، والنقيب محمد سيد.

ورصدت الحملة التزام المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق فيما عدا محل للملابس، و(٣) مقهي مخالفين لقرارالغلق .

وأسفرت الحملة عن تحرير 126 محضر اشغال طريق، 7 بائع متجول، وضبط 11 مضبوطات، 9 نظافه عامة، 12 تصالح كمامات، و3 مقهى تقدم شيشة وضبط 17 شيشة، وتنفيذ ٥٩ إزالة إدارية.

شارك في الحملة مدير إدارة المتابعة الميدانية ومسؤول قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر ورئيس حي المطار وحملة المعدات الثقيلة.