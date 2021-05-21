شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد العرض المسرحي «ولاد البلد» لمواجهة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الخميس، عرض مسرحية «ولاد البلد»، بمسرح ديوان عام المحافظة، والذي يستمر عرضه خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو الجاري، في إطار توثيق التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، ولنشر الوعي وتثقيف المواطنين، والعمل على محاربة الفكر المتطرف، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
حضر العرض اللواء جمال سيد راغب، من الأمن المركزي، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، وخالد إسماعيل مدير عام فرع ثقافة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وأشاد المحافظ، بدور وأهمية الفن، وبخاصة المسرح، كأحد وسائل القوي الناعمة لنشر الثقافة، والفكر التنويري، ولتنمية الوعى لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق، مؤكدا على أهمية الفنون بأنواعها في ترسيخ الوعي، والثقافة والمعرفة لدى المواطنين وبخاصة النشء، لخلق جيل جديد قادر على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله، ومواجهة الإرهاب الأسود، مشيراً إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل، لخطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف، حيث يقوم البيت الفني للمسرح، بتقديم عروض مسرح المواجهة والتجول بالمحافظات، في الفترة من فبراير 2021 إلى يونيو 2021.