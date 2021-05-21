شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد العرض المسرحي «ولاد البلد» لمواجهة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الخميس، عرض مسرحية «ولاد البلد»، بمسرح ديوان عام المحافظة، والذي يستمر عرضه خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو الجاري، في إطار توثيق التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، ولنشر الوعي وتثقيف المواطنين، والعمل على محاربة الفكر المتطرف، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

حضر العرض اللواء جمال سيد راغب، من الأمن المركزي، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، وخالد إسماعيل مدير عام فرع ثقافة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، بدور وأهمية الفن، وبخاصة المسرح، كأحد وسائل القوي الناعمة لنشر الثقافة، والفكر التنويري، ولتنمية الوعى لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق، مؤكدا على أهمية الفنون بأنواعها في ترسيخ الوعي، والثقافة والمعرفة لدى المواطنين وبخاصة النشء، لخلق جيل جديد قادر على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله، ومواجهة الإرهاب الأسود، مشيراً إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل، لخطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف، حيث يقوم البيت الفني للمسرح، بتقديم عروض مسرح المواجهة والتجول بالمحافظات، في الفترة من فبراير 2021 إلى يونيو 2021.