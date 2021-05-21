شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة محملة بـ 4 أطنان سمك فاسد في مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق الرقابة التموينية بمركز مغاغة، شمال المنيا، سيارة محملة ب 4 أطنان من الأسماك غير الصالحة.

وتلقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتمكن فريق الرقابة التموينية بمركز مغاغة، برئاسة هدية سيد عبدالعال،ـ ضبط سيارة رقم 4821 مرور ملوي، قيادة «ع ع ع، 23 شنه»، محملة بـ 4 أطنان من القشريات تشبهه الاستاكوزا، والسبيط، وجراد البحر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مصرح بتداولها.

وجرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، وبإحالتها للنيابة العامة قررت إعدام المضبوطات.