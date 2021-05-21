شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال إنشاء المجمع الخدمي بقرية دلجا في دير مواس بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن بدء أعمال إنشاء المجمع الخدمي الخاص بقرية دلجا بمركز ديرمواس، ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري ،حيث سيخدم المجمع ٩٦٨٣٨ مواطنا بتكلفة تصل إلى حوالى 10 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ أن المجمع سيضم جميع الخدمات، وتشمل السجل المدني والشهر العقاري ومكتب التموين ومكتب البريد والمركز التكنولوجي والوحدة المحلية، وذلك بهدف التيسير على المواطن في الوصول لجميع الخدمات وعدم تحمل مشقة الانتقال خارج القرية.

وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.